Conheça o hotel de luxo onde Trump e Kim se vão reunir

Os hotéis não são apenas um lugar para dormir. Também pode servir como um local neutro para reuniões e conferências internacionais. É certamente o caso do Capella Hotel, em Singapura. O luxuoso estabelecimento de cinco estrelas foi o sítio escolhido para o encontro entre o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e o líder norte-coreano, Kim Jong Un, na próxima terça-feira, dia 12 de junho.

Segundo a CNN e o site do hotel, o Capella Hotel tem um edifício dos anos 1880 — antiga casa dos oficiais britânicos da Artilharia Real — com um design colonial, que contrasta com um outro com uma fachada em curva bem mais atual. Rodeado de jardins, onde é possível ver vários pavões, o resort conta com 112 quartos com vista para o mar da China meridional, incluindo duas suites presidenciais.

Em malaio, Sentosa quer dizer “paz e tranquilidade”: tem várias praias, campos de golf, os estúdios da Universal e um parque aquático. Uma noite em época alta num Quarto Twin Premier com Vista Jardim, para uma pessoa custa 400 euros. Se preferir antes uma Casa Senhorial Contemporânea com três quartos — que dá para seis pessoas — o preço sobe para 5.771 euros.