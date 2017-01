Confederações patronais e UGT já assinaram acordo

As confederações patronais e a UGT já assinaram o acordo de concertação social sobre o aumento do salário mínimo, segundo um comunicado conjunto à imprensa das quatro confederações.

No debate quinzenal, no Parlamento, o primeiro-ministro, António Costa, confirmou que o acordo já foi assinado e que “ficou combinado que não haveria nenhuma cerimónia” e que o documento circularia para que os parceiros o pudessem assinar.

“Foi assinado, pelo Governo e a maioria dos parceiros sociais, o Compromisso Tripartido para um Acordo de Concertação de Médio Prazo”, lê-se no comunicado assinado pelas confederações da Indústria (CIP), Comércio e Serviços (CCP), da Agricultura (CAP) e do Turismo (CTP).

“Resultado de difíceis negociações, este compromisso prova a responsabilidade dos que o assinaram, acautelando os seus interesses, mas, sobretudo, valorizando objetivos comuns e garantindo a estabilidade social”, sublinham as confederações.

As confederações consideram que “estão criadas as condições para que a concertação social seja valorizada” e dizem estar “tranquilas quanto à certeza de que o compromisso vai ser integralmente cumprido”.

O acordo contempla a redução em 1,25 pontos percentuais da TSU para os empregadores, medida que foi hoje publicada em Diário da República e que será apreciada no Parlamento, a pedido do PCP, BE e Os Verdes, que estão contra a medida. O PSD anunciou que vai votar contra, o que irá inviabilizar, com a esquerda, o desconto da taxa contributiva.

Os parceiros sociais, com exceção da CGTP, chegaram a acordo na concertação social em dezembro mas faltava formalizar o acordo.