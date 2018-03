Concorrência, Prejuízos e Competitividade

Portugal é um dos dois países da União Europeia que ainda não transpôs a Diretiva das Ações de Indemnização por infrações às regras de concorrência, publicada no final do ano de 2014. A Autoridade da Concorrência (AdC), encarregue pelo Governo de preparar o anteprojeto de transposição, entregou-o em julho de 2016, a um semestre do final do prazo de transposição previsto na própria Diretiva. Todavia, até hoje, o novo quadro legal que facilitará o ressarcimento de danos à concorrência, continua sem ver a luz do dia.

Este atraso prejudica a imagem do país e a competitividade da economia.

A lesão ao nível da imagem é óbvia. Além de Portugal, só a Grécia ainda não transpôs para o ordenamento jurídico interno a Diretiva. As razões que justificam o atraso, depois de o trabalho já estar feito (pela AdC), parecem ter sido, primeiro, pura letargia e, depois, guerrilha política entre PS e PSD para ver quem colhia os louros do trabalho da AdC. O tema não é não termos estado no pelotão da frente. O tema é que nem sequer no pelotão estivemos. E por motivos que não são os mais edificantes.