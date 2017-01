Concorrência aprova venda das concessões de autoestradas a espanhóis

Os espanhóis da Global Vía Infrastructuras (GVI) detinham em Portugal participações minoritárias no grupo Scutvias e de controlo (conjunto) no grupo Transmontana, passando agora a ter o controlo exclusivo sobre as empresas do grupo Scutvias e do grupo Transmontana, uma operação de concentração que teve que ser apreciada pela AdC.

“Em 20 de janeiro de 2017, o Conselho da Autoridade da Concorrência (…) delibera adotar uma decisão de não oposição à presente operação de concentração (…) uma vez que a mesma não é suscetível de criar entraves significativos à concorrência efetiva nos mercados relevantes identificados”, informa a AdC.

Num comunicado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), em 23 de dezembro, a SDC Concessões anunciava a intenção de vender as participações que detinha nas autoestradas da Beira Interior e na Autoestrada Transmontana por 126,5 milhões de euros, considerando tratar-se de mais uma fase do processo de reestruturação de responsabilidades financeiras do grupo.