Comprar ou arrendar? A geografia de uma decisão difícil

“Arrendar ou comprar são soluções com vantagens e desvantagens diferentes, não podendo a decisão por uma opção em detrimento da outra ser tomada de ânimo leve e sem pesar bem os prós e contras”, afirma Sérgio Pereira, diretor geral da Comparajá.pt.

Um estudo da plataforma online de comparação, ao qual o JE_teve acesso, revela que para um imóvel de 100 m2, é mais caro arrendar do que comprar nas 31 freguesias de Lisboa e Porto. A análise, com base em dados do Barómetro Nacional de Imobiliário do Casa SAPO de maio, indica que a compra é a opção mais vantajosa, mas há vários fatores a ter em conta. “Se, em termos de despesas a curto prazo, atendendo ao valor da entrada inicial, arrendar fica mais económico, ser proprietário, apesar de ser um compromisso a longo prazo, faz com que o consumidor fique na posse de um ativo com enorme potencial de retorno”, explica Sérgio Pereira. Se na opção de arrendamento é preciso ter em atenção o facto de a maioria dos senhorios fazer atualizações periódicas do valor das rendas, na compra, o custo do crédito é o fator central.

“Sendo o crédito à habitação um dos custos mais importantes nesta decisão, vale a pena pesquisar e comparar as ofertas existentes no mercado para que os consumidores possam beneficiar da solução mais competitiva possível”.