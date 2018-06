Como silenciar as notificações do Windows com o novo ‘Auxiliar de concentração’

Está a trabalhar, a jogar, ou a navegar pela Internet no seu computador tranquilamente. E o Windows insiste que tem de ver todas as notificações que aparecem no canto inferior do ecrã, porque, para ele, são todas urgentes. Mas todos sabemos que a maioria não é. Até as pessoas que trabalham na Microsoft…

Por isso, na nova actualização de primavera do Windows 10, foi acrescentada uma nova função chamada ‘Auxiliar de concentração’ que serve, como nome indica, para dar controlo ao utilizador sobre as notificações que recebe, e quando as recebe.

Nas versões anteriores do Windows existia uma função parecida, que se chamava ‘Horas de pausa’, mas a novidade agora é que o ‘Auxiliar de concentração’ dá muito mais controlo ao utilizador sobre que notificações recebe. Agora pode definir não quer ver quaisquer notificações, exceptuando as que definir como prioritárias. Pode, por exemplo, indicar ao Windows que não quer receber quaisquer notificações enquanto está a jogar, ou quando está a partilhar o ecrã do PC com um projector enquanto faz uma apresentação ou a mesmo a determinadas horas do dia. Depois pode ver um sumário de todas as notificações que perdeu, através do ‘Centro de Acção’ do Windows.