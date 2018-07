Como manter a casa à prova de alergias

Lar doce lar. Não há nada mais agradável do que o conforto da sua casa. Mas sabia que em sua casa podem existir perigos que podem pôr em causa a sua saúde? Algumas das alergias mais comuns podem ter origem na sua casa. Pó, pólen, mofo e até os pêlos dos seus animais de estimação podem contribuir para a quantidade de alérgenos em sua casa, pondo-o em risco.

A melhor maneira se afugentar estas alergias é mantendo uma casa limpa. Deste modo, dizem os especialistas, serão menores as hipóteses de sofrer das alergias que mais afectam os portugueses: a asma, a rinite, a alergia a ácaros ou a pólen.

Comece por pensar como pode reduzir o pó acumulado em sua casa. Para ter êxito livre-se de todos os objetos que tem em casa e aos quais já não dá muito uso e tente evitar, na medida do possível, tudo o que forem tapetes grossos e até mesmo alcatifas. Em relação ao pó que se acumula inevitavelmente, opte por limpar os espaços da sua casa com panos húmidos e com um aspirador que tenha um filtro HEP, uma vez que este tem a capacidade de reter partículas e ou agentes alérgicos de tamanhos muito reduzidos.