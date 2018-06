Como conseguir um ‘empréstimo’ sem ter de pagar juros

Embora não acarrete o pagamento de juros, este financiamento é igual a todos os outros. Portanto, é necessário ter a mesma prudência que tem com outros produtos financeiros para não descontrolar as suas finanças pessoais.

Como conseguir um empréstimo sem juros?

Um empréstimo sem juros permite ao titular do crédito o pagamento do montante utilizado sem que o MTIC aumente devido ao pagamento de juros. Esta facilidade é permitida através de três opções diferentes.

1. Cartões de crédito

Por um lado, pode utilizar o seu cartão de crédito para ter acesso a um empréstimo sem juros.

Todos os cartões de crédito dispõem de um plafond, que corresponde ao montante máximo que o banco disponibiliza ao cliente para poder gastar mensalmente. No entanto, se o cliente fizer uma determinada compra dentro desse plafond e decidir reembolsar, na totalidade, aquilo que gastou num período de 20 a 50 dias (este prazo varia consoante as instituições financeiras), então não pagará quaisquer juros – é o chamado pagamento a 100%.

Note que a maior parte dos cartões de crédito está pré-definida para, ao fim de um determinado tempo e numa data específica (pergunte no seu banco qual é a sua data), removerem da sua conta à ordem o montante referente às compras que efetuou com o cartão de crédito.

Se desejar parcelar o pagamento em várias vezes, necessitará de dar esta indicação ao banco – mas note que ficará sujeito ao pagamento de juros.

Desta forma, ao ter um cartão de crédito, pode não só ter acesso a um empréstimo sem juros, bem como a outras vantagens, tais como descontos numa rede parceiros, acumular milhas aéreas ou até receber de volta, na sua conta bancária, uma parte do dinheiro que gastou (uma funcionalidade designada por cashback).

2. Empréstimos através de lojas

Imagine que o seu frigorífico avaria e que não é possível arranjá-lo. A solução passa por comprar um novo e, por norma, este eletrodoméstico é dispendioso. Pode utilizar o seu cartão de crédito e pagar no mês seguinte, mas se este for um montante muito elevado para as suas finanças pessoais, existe outra opção.

São muitos os retalhistas que oferecem a possibilidade de se pagar um produto de forma parcelada, em vários meses sem juros. Normalmente, estas lojas fazem o empréstimo na hora (associado a uma dada instituição financeira), estabelecendo um determinado prazo e indicando-lhe, de imediato, qual será a sua prestação mensal.

Assim, e ainda considerando o exemplo anterior, se o seu frigorífico novo custar 900 euros e pagar em 12 meses sem juros, ficará a pagar 75 euros por mês sem acrescer juros a este empréstimo.

3. Cartões de fidelização

Por fim, outra opção que existe para obter um empréstimo sem juros é através dos cartões de fidelização, que são cartões de crédito associados a uma marca/loja, que oferecem inúmeras vantagens: desde descontos em parceiros a promoções exclusivas na própria loja, bem como acesso a diversas modalidades de pagamento (como é o caso do pagamento em três, seis ou 12 meses sem juros, por exemplo).

Fatores a ter em conta

Um empréstimo sem juros deve, ainda assim, ser utilizado com moderação. Pode recorrer a esta solução através do seu cartão de crédito, todos os meses, desde que faça uma boa gestão das suas finanças pessoais. Caso contrário, o ideal será optar por pagar só algumas despesas com o valor disponível no seu cartão de crédito.

Ao adquirir bens de valor mais elevado, como é o caso de um frigorífico, por exemplo, deve ler atentamente o contrato desse empréstimo sem juros. Infelizmente, pode acontecer ter de pagar comissões de processamento, de formalização ou de abertura e, assim, poderá acabar por ficar a pagar mais do que estava à espera.

Para além disso, um empréstimo sem juros não deve ser utilizado constantemente, uma vez que, ao ter vários financiamentos deste género, as prestações mensais começam a acumular-se e poderá tornar-se difícil de gerir as suas finanças.