Comitiva russa visita ativos da Baía do Tejo e avalia possibilidades de investimento

Os responsáveis de várias entidades oficiais e diversas empresas associadas da Câmara de Comércio e Indústria da Federação da Rússia estão presentes na visita que começou por dar a conhecer os ativos da Baía do Tejo e o contexto em que os mesmos estão sediados nos concelhos de Almada, Barreiro e Seixal, incluindo também uma visita ao parque empresarial de Estarreja, no norte do país, disse à agência Lusa fonte da empresa.

A Baía do Tejo, empresa do universo Parpública, tem a responsabilidade dos territórios das antigas áreas industriais do Barreiro, Seixal e Almada, mas também do parque empresarial de Estarreja.

“Este é um primeiro momento, mas esperamos até ao final do ano voltar com um conjunto de empresas mais extenso e de áreas mais diversas. É importante perceber o ambiente económico e o mercado português”, disse Dmitry Bulatov, um dos responsáveis da comitiva russa, citado em comunicado pela Baía do Tejo.