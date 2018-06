Comissário Europeu garante que não vai haver cortes no POSEI em visita aos Açores

O comissário europeu para a Agricultura, Phil Hogan, garantiu na visita aos Açores que não vai existir cortes no programa POSEI para as Regiões Ultraperiféricas (RUP) no próximo quadro comunitário.

“Não haverá cortes nos fundos do POSEI, para todos, incluindo os Açores”, declarou hoje o comissário, falando em Ponta Delgada, no Palácio do Governo, após um encontro com o chefe do executivo açoriano, Vasco Cordeiro.

No que refere ao POSEI (Programa de Opções Específicas para o Afastamento e a Insularidade nas Regiões Ultraperiféricas), que engloba os Açores e a Madeira, a proposta atualmente em cima da mesa engloba um corte de 3,9% nos programas de apoio às regiões ultraperiféricas.