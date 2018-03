Comissão Europeia propõe nova ajuda de mil milhões de euros à Ucrânia

A proposta de hoje, dia 9 de março, da Comissão Europeia, vem na sequência um pedido das autoridades ucranianas e de discusões diretas entre o presidente da Comissão Europeia, Jean-Claude Juncker, e o presidente da Ucrânia, Petro Poroshenko.

“O novo programa pretende consolidar-se a partir do progresso feito na estabilização da economia e das reformas estruturais nas três operações prévias de assistência financeira [à Ucrânia]”, explica um comunicado da Representação em Portugal da Comissão Europeia.

Até ao momento, a União Europeia já se comprometeu com uma ajuda financeira de 12,8 mil milhões de euros para apoiar o processo de reformas na Ucrânia, incluindo um pacote de 2,8 mil milhões de euros através dos três referidos programas de assistência financeira, desde que a crise se instalou na Ucrânia, com a invasão por parte da Rússia de alguns dos seus territórios.

Valdis Dombrovskis, vice-presidente da Comissão Europeia, responsável pelo Euro e pelo Diálogo Social, além dos pelouros da Estabilidade Financeira, Serviços Financeiros e União dos Mercados de Capitais, disse, a este propósito que “a proposta de hoje para o quarto programa de assistência financeira de mil milhões de euros demonstra o empenhamento da União Europeia de apoiar o povo da Ucrânia”.

“Esta solidariedade tem de seguir de mão dada com um empenhamento continuado por parte das autoridades ucranianas numa agenda ambiciosa de reformas para assegurar uma Ucrânia estável e próspera. Estamos a contar com o apoio do Parlamento Europeu e dos Estados-Membros a este programa importante”, alertou Valdis Dombrovskis.

Por seu turno, Pierre Moscovici, Comissário europeu responsável pelos Assuntos Económicos e Financeiros, Fiscalidade Alfândegas, referiu que “a Ucrânia continua a desfrutar do apoio económico e político da União Europeia para as suas reformas”.

“Muito já tem sido alcançado nos passados cinco anos, frequentemente nas circunstâncias mais desafiadoras. Neste momentos, insto as autoridades [da Ucrânia] a prosseguir em diante com este impulso de reformas com um vigor renovado, para construir um país mais justo, mais estável e mais próspero, no interesse de todos os ucranianos”, pediu Pierre Moscovici.