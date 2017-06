Combustíveis voltaram a descer. Saiba onde estão os postos mais baratos

Os preços dos combustíveis voltam a descer na próxima segunda-feira. Fonte contactada pelo Jornal Económico revela que tanto a gasolina como o gasóleo ficarão ligeiramente mais baratos, o que acontece pela segunda vez depois de três semanas seguidas de aumento.

A descida será sentida nos postos de abastecimento das principais gasolineiras – onde cada litro de gasóleo ficará dois cêntimos mais barato e a gasolina custará menos 1,5 cêntimos por litros – mas também nos postos de abastecimento das chamadas “marcas brancas”. Nestes, a descida será ligeiramente inferior: 1,7 cêntimos no gasóleo e 1,4 cêntimos na gasolina, segundo apurou o Jornal Económico junto de fontes do setor.

Os dados da Direção Geral de Geologia e Energia colocam o preço médio do gasóleo em 1,247€, com o da gasolina simples 95 a ficar pelos 1,446€. As alterações previstas nos preços não significarão alterações no ranking europeu dos preços de combustíveis, onde Portugal é o nono mais caro no que respeita ao preço do gasóleo e o sexto no preço da gasolina.