Combustíveis puxam pela inflação. Preços sobem 1,3% em janeiro

A inflação acelerou em janeiro, devido à subida dos preços dos combustíveis. Segundo dados divulgados hoje pelo Instituto Nacional de Estatística, os preços subiram 1,3% em Portugal, face ao mesmo mês do ano passado.

De acordo com as estatísticas do INE, os combustíveis líquidos estão 21% mais caros do que há um ano atrás. Além desta categoria de produtos, o INE destaca ainda os aumentos nos transportes e nos produtos alimentares e bebidas não alcoólicas, com variações de 5,4% e 1,3%.

Em sentido oposto, o organismo regista a desaceleração dos preços nas comunicações e na categoria de bens e serviços diversos, com variações de 2,5% e -0,1%, respectivamente.