Códigos secretos: saiba como aceder a funções ocultas do seu telemóvel

Todos os telemóveis permitem utilizar alguns códigos “secretos” para realizar funções como bloquear chamadas, esconder a sua identidade ou ver exatamente qual a força da receção do seu telemóvel. Alguns serão úteis para todos, outros apenas para alguns. Aqui ficam alguns dos mais comuns:

Esconder identidade – Marque #31# + [n.º de telefone de destino] para esconder a sua identidade quando está a realizar uma chamada.

Medir força do sinal de receção (só iPhone) – Para utilizar esta possibilidade há alguns passos a dar. Primeiro, marque no seu telefone o código *3001#12345#* + [tecla de chamada]. De seguida, pressione logo o botão 0n/Off. Assim que surgir o ecrã para desligar o telefone, pressione o botão “Home” até regressar à página inicial.

Agora tem uma forma de medir com mais exatidão a intensidade do sinal de receção, usando a seguinte escala: -40, receção de topo; de -41 a -80, boa receção; de -81 a -100, receção fraca; de -101 a -139, receção má; -140, sem sinal.