CMVM proíbe vendas a descoberto das ações do BCP

A Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) proibiu as vendas a descoberto das ações do BCP. O regulador adiantou, em comunicado, que a proibição entra em vigor à meia-noite e prolonga-se até às 23h59 de amanhã, 20 de janeiro.

As ações do BCP afundaram hoje 11,37%, para 0,1427 euros por ação, no dia em que começou a negociação dos direitos de subscrição do aumento de capital com uma cotação teórica de 1,005 euros. Esta negociação começou nos 61 cêntimos e subiu para os 67 cêntimos, e prolonga-se até 30 de janeiro.