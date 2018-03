“Clientes têm o direito a receber faturas”. Anacom lança apelo às operadoras

A Anacom, o regulador para as telecomunicações, emitiu na tarde desta terça-feira uma recomendação para que os operadores não cobrem pelas faturas em papel aos clientes de voz móvel e de pacotes de internet fixa e móvel. A decisão do regulador surge na sequência de a Meo ter anunciado que vai passar a cobrar aos seus clientes pela emissão de faturas em papel. A Deco já acusou a operadora de tomar uma medida de ilegal.

O pronúncio da Anacom surge “para que [os operadores] não procedam à cobrança de qualquer valor pela disponibilização de faturas não detalhadas ou com um mínimo de detalhe, independentemente do suporte que utilizem para esse efeito”.

“De acordo com a legislação em vigor, os clientes têm o direito a receber faturas dos serviços que lhes são prestados, devendo as faturas não detalhadas ou com o nível mínimo de detalhe fixado pela Anacom ser disponibilizadas sem quaisquer encargos. Tal resulta da Lei dos Serviços Públicos Essenciais, da Lei das Comunicações Eletrónicas e da Lei relativa ao tratamento de dados pessoais e à proteção da privacidade no sector das comunicações eletrónicas”, pode ler-se na recomendação emitida pela Anacom.