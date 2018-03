Clientes do BPI vão ter SPORT TV de graça durante 9 meses

A SPORT TV e o BPI acabam de assinar um protocolo que oferece nove meses de acesso ao canal a alguns clientes do banco. Até ao dia 30 de junho, os clientes da Conta Valor BPI que usufruam do serviço de TV MEO, NOS, NOWO ou Vodafone poderão ter SPORT TV durante 9 meses de forma gratuita.

Os titulares de uma Conta Valor BPI terão acesso aos 5 canais Premium, em Alta Definição, com a funcionalidade Multiroom e com acesso às transmissões 4 vezes superiores ao HD (4K) da Liga NOS e da Liga Espanhola, com o SPORT TV 4K Ultra HD.

Este protocolo surge “no seguimento de uma estratégia única por parte do canal que acredita que, quando uma pessoa é exposta a um grande espetáculo desportivo e a excelentes atletas, clubes e competições, terá mais vontade de praticar desporto e aderir a um estilo de vida saudável”, explica a Sport TV em comunicado.

A nota de imprensa cita José Pena do Amaral, administrador do BPI, a dizer que: “esta oferta especial completa os benefícios associados à Conta Valor BPI com o acesso a uma vantagem exclusiva para os nossos Clientes, através de um acordo entre o Banco e a SPORT TV.”

Já Nuno Ferreira Pires, CEO da SPORT TV, diz no comunicado que “estamos muito orgulhosos desta parceria pois permitirá a quase todos os lares portugueses terem acesso à SPORT TV. O desporto é das coisas mais importantes numa sociedade desenvolvida. Nos países que lideram os rankings de PIB per capita no mundo, a prática de desporto é o denominador comum. Quem segue modalidades e atletas tende a adotar estilos de vida idênticos, seja na prática desportiva ou até no tipo de alimentação e estilos de vida e isso significa que expor a nossa sociedade a mais desporto representa um incentivo à prática efetiva e ainda à adoção de estilos de vida mais saudáveis. Com esta parceria não só levaremos o espetáculo da SPORT TV como entretenimento a todas as famílias portuguesas como faremos muitas delas praticarem mais desporto entre si”.

O BPI une-se assim à SPORT TV, para dar aos clientes que aderirem à Conta Valor BPI (uma conta que permite transferências ilimitadas através da internet para outros bancos, sem cobrança de comissões) uma assinatura SPORT TV Premium HD durante 9 meses, “mesmo a tempo de assistir às emoções das importantes competições que vão fazer de 2018 um ano desportivo único”, diz a Sport TV.

Na lista dessas competições está “a meta final da Liga NOS, as decisões das principais Ligas de futebol internacional, como a Liga dos Campeões e Liga Europa, o histórico Torneio das Seis Nações, a velocidade das competições de Moto GP e Fórmula 1”.