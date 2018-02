Citi prevê que EDP irá cortar o dividendo para 0,14 euros por ação a partir de 2018

A regulação que a EDP Energias de Portugal enfrenta foi alvo de “uma intervenção materialmente adversa” e tornou a estrutura financeira do grupo “desequilibrada”, segundo a opinião dos analistas da Citi.

“O group Stub, ou seja, a EDP sem contar com a EDP Renováveis ou a Energias do Brasil, já não é capaz de suportar de forma autónoma a vasta maioria da dívida do grupo (com 73% alocada à ‘casa mãe’) e à generosa política de dividendos”, disse o banco norte-americano, numa nota de research.

“Cortamos (novamente) as estimativas e assumimos que o dividendo por ação do grupo será reduzido para 0,14 euros por ação a partir de 2018”, sublinhou.