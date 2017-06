Cimpor tenta captar capital e reduzir dívida

A Cimpor está a tentar captar capital fresco de diversas formas e em vários continentes com o objetivo de reduzir a dívida e reforçar a estrutura financeira do grupo, uma vez que neste momento (final do primeiro trimestre) apresenta capitais próprios negativos de 456 milhões de euros. Com efeito, nos primeiro três meses deste ano, a dívida líquida da cimenteira aumentou 4% face a 31 de dezembro do ano passado, para um total de 3.509 milhões de euros.

