Cimeira do Conselho Europeu: líderes ‘esqueceram-se’ da reforma do euro

O euro está incompleto, já todos o sabiam – precisa de uma união bancária suficientemente firma para poder ter esse nome, dizem os mais cínicos, de um orçamento anticrise e de um ativo livre de risco (os chamados eurobonds), que aguente a próxima crise (aquela que todos dizem que aí vem sem lhe conseguir descobrir o rasto) – mas a Cimeira do Conselho Europeu foi, segundo os jornais que ali marcaram presença, incapaz de lançar as bases do que falta.

Há cinco anos que a Alemanha e outros países credores (como a Holanda) vêm exigindo ajustes e a redução de riscos macroeconómicos aos países devedores e a reforma do euro não sai do papel.

“A única coisa que realmente avança depois da Cimeira é o apoio fiscal do fundo de resolução dos bancos, para evitar que haja um choque financeiro quando as autoridades bancárias decidirem fechar um banco” que tenha capacidade de ‘envenenamento’ do sistema envolvente, afirma o espanhol ‘El Pais’.