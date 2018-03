Chocolate leva 12 marcas ao Mercado dos Lavradores

Entre 26 e 29 de março vai realizar-se no Mercado dos Lavradores o Mercado do Chocolate que tem garantida a presença de 12 marcas.

Entre as marcas presentes nesta iniciativa, organizada pela autarquia do Funchal, estão a Chocolates Joo, Crepe Mania, Empresa de Cervejas da Madeira, Ignácias, O Lado C- Cake Shop, Sr. Brigadeiro, Uau Cacau, Woddy’s Waffle Shop, Acender Aromas, Lulu Brigadeiros Gourmet, EatWell e Confeitaria Bom Bom.

O vereador, João Pedro Vieira, que tem o pelouro dos mercados municipais do Funchal, diz que este ano o município “vai continuar a imprimir uma dinâmica muito própria” ao Mercado do Chocolate e confirma o regresso da eleição do melhor bolo de chocolate da cidade.