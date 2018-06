China Three Gorges garante que não quer fazer despedimentos na EDP

No Projecto de Prospecto da Oferta Pública de Aquisição (OPA) à EDP, a China Three Gorges refere que “A Oferente não antecipa mudanças significativas no número de trabalhadores da Sociedade Visada”.

As políticas a adotar no que respeita aos recursos humanos da Sociedade Visada passarão pela “otimização de recursos e desenvolvimento dos seus trabalhadores”, diz o Relatório de resposta à OPA emitido pela EDP. Isto, adianta, “tendo sempre em consideração a necessidade de uma gestão efetiva da Sociedade Visada, a criação de valor para os seus acionistas e stakeholders e ainda o cumprimento da política de responsabilidade social definida e adotada pela Sociedade Visada”.

Presentemente, relata a EDP, “não se antecipa a necessidade de quaisquer mudanças relevantes nas condições de trabalho dos colaboradores da Sociedade Visada ou a relocalização de um número significativo de trabalhadores”.