China, Rússia e Turquia: destino de Jorge Jesus poderá passar por um destes países

O futuro de Jorge Jesus pode vir a passar pela China, Rússia ou Turquia. Fonte próxima deste processo relatou ao Jornal Económico que o treinador do Sporting teve durante esta semana encontros com seis elementos/agentes ligados a emblemas clubísticos destes três países.

Recorde-se que Jorge Jesus tem mais um ano de contrato com o Sporting, mas a sua saída é dada como certa. Já esta quinta-feira o jornal “O Jogo” referiu que o técnico rejeitou uma proposta milionária do Al-Hilal, da Arábia Saudita.

No caso da Turquia o interesse em Jorge Jesus não é novo, isto porque já na temporada anterior o Besiktas manifestou vontade em contratar o técnico para a próxima época. Jorge Jesus já por várias vezes expressou o seu desejo em treinar clubes de maior dimensão europeia e em campeonatos competitivos.

O técnico terá manifestado a sua vontade em deixar o Sporting depois do ataque à Academia de Alcochete a 15 de maio, onde foi alvo de agressão juntamente com os jogadores do plantel, por parte de 50 adeptos. Desde aí que a relação com Bruno de Carvalho deixou praticamente de existir e a saída de Jesus deverá acontecer, quer o presidente dos “leões” continue, ou não no clube.