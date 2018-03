China diz que líder da Coreia do Norte se comprometeu a desnuclearizar o país

O líder da Coreia do Norte considera a desnuclearização do país uma hipótese e está disposto a iniciar um diálogo com os Estados Unidos nesse sentido, segundo informações divulgadas após uma viagem de Kim Jong Un à China.

Kim Jong Un fez esta semana a sua primeira viagem conhecida ao exterior desde que assumiu o poder, no final de 2011, visitando Pequim durante três dias.

No encontro com o presidente chinês, Xi Jinping, terão sido discutidos os laços bilaterais e as tensões na península coreana, segundo noticiou a comunicação social estatal chinesa esta quarta-feira.