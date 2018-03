Chegada de Rio dá vantagem ao PSD, mas não chega para bater PS

A chegada de Rui Rio à liderança do Partido Social-Democrata parece estar a agradar os eleitores. No primeiro mês do portuense como presidente do PSD, o partido registou a maior subida desta legislatura, nas intenções de voto das sondagens realizadas pelo barómetro da Eurosondagem de março para o Expresso e a SIC.

O PSD subiu 1,5 pontos percentuais na sondagem para 28,4% das intenções de voto. Está, no entanto, ainda longe do Partido Socialista de António Costa, que ganhou 0,2%, com uma popularidade de 41,5%.

Entre os restantes partidos, apenas a CDU também subiu nas intenções de voto, para 7,3%. Por outro lado, o Bloco de Esquerda (atualmente com 7,7%), o CDS (com 6,6%) e o PAN – Pessoas-Animais-Natureza (com 1,5%) desceram menos de um ponto percentual, de acordo com dados divulgados esta sexta-feira pelo jornal Expresso.