CGD conclui última fase de recapitalização com emissão de 500 milhões a 5,75%

A Caixa Geral de Depósitos (CGD) “concluiu hoje com sucesso a última fase do Plano de Recapitalização iniciado em 2017, através da emissão de valores mobiliários representativos de fundos próprios de nível 2 (Tier 2), no montante de 500 milhões de

euros, colocada exclusivamente junto de investidores institucionais”, diz o banco em comunicado ao mercado.

A emissão foi hoje concretizada, na sequência do roadshow que ocorreu nos 3 dias anteriores em Lisboa, Londres e Paris, “dada a receção e o interesse revelado pelos investidores, manifestado nas ordens de compra que ultrapassaram de forma expressiva a oferta disponível de 500 milhões de euros”, adianta o banco.

Na distribuição geográfica do montante final alocado aos investidores desta emissão destacaram-se o Reino Unido (33%), Portugal (26%), Espanha (8%), França (8%) e Suíça (7%), e por tipo de investidores são de salientar os gestores de ativos, que tomaram cerca de 76% do total da emissão.

A emissão tem um prazo de 10 anos, com opção de reembolso antecipado pela CGD no

final do 5.º ano, com uma taxa de juro de 5,75% durante os primeiros 5 anos, diz o comunicado que confirma a notícia avançada em primeira-mão pelo Jornal Económico.

“Esta taxa de juro, inferior em 5% à obtida na emissão de fundos próprios adicionais de nível 1 (AT1) realizada em 2017 reflete a diferente natureza dos títulos em questão e o seu nível de subordinação, no seguimento do acordo obtido junto da DGComp, bem como em especial a evolução positiva registada pela CGD na implementação do seu Plano Estratégico, nomeadamente em termos de rentabilidade, eficiência e solvabilidade”, lê-se no comunicado.

Foram assim implementadas todas as fases previstas no Plano de Recapitalização iniciado em 2017, que atingiu um montante acumulado de 4,944 milhões de euros de reforço de capitais.