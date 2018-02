Cerca de 1.800 judeus sefarditas obtiveram nacionalidade portuguesa em 2017

Cerca de 1.800 descendentes de judeus sefarditas adquiriram a nacionalidade portuguesa em 2017, beneficiando de uma lei que entrou em vigor dois anos antes. De acordo com a publicação “Forward” (ligada à comunidade judaica nos EUA), acrescem 12 mil pedidos já entregues e que estão em fase de avaliação pelas autoridades portuguesas.

O número de pedidos aprovados em 2017 representa um aumento de 600% em comparação com o primeiro ano de vigência da lei. “Nesse ano, a aplicação da nova lei colidiu com obstáculos burocráticos e mudanças políticas”, salienta a “Forward”.

A lei em causa deriva da perseguição e expulsão de judeus no âmbito da Inquisição, com início no século XVI, e surge integrada num conjunto de iniciativas legislativas “para reforçar os laços de Portugal com a comunidade judaica” e “reconhecer a sua herança judaica”, explica a mesma publicação.