CEO da Euronext vê “boa notícia” da chegada da Raize à bolsa sem “entusiasmo excessivo”

A fintech portuguesa Raize abriu esta segunda-feira capital a novos investidores e vai entrar em bolsa no próximo mês, pondo fim a um ano e meio em que os únicos movimentos do mercado acionista português foram de saída. O CEO da Euronext vê com bons olhos a operação, mas alerta que a operação é muito pequena no panorama nacional.

“A entrada da Raize em bolsa é obviamente uma boa notícia, mas não entremos em entusiasmos excessivos”, diz Paulo Rodrigues da Silva, em declarações ao Jornal Económico. A oferta pública de venda inicial (OPV) de 15% do capital da portuguesa Raize está decorrer e dia 18 de julho será admitida à negociação num dos mercados da Euronext.

Numa fase inicial serão disponibilizadas a investidores de retalho e institucionais 750,000 ações, que representam 15% do capital, a um preço fixo de dois euros por ação. Após a entrada em bolsa, será colocado até um total de 25% do capital.