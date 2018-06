Centeno: “É o 20º aniversário do Eurogrupo, dia para tomar decisões cruciais para a zona euro”

O presidente do Eurogrupo, Mário Centeno, considera a reunião de hoje dos ministros das Finanças da zona euro “muito importante”, pois deverão ser tomadas “decisões cruciais”, para a Grécia e para a área do euro como um todo.

“Celebramos hoje o 20º aniversário do Eurogrupo, um dia muito importante para os países do euro, com uma importante agenda durante o dia para tomarmos decisões que são cruciais para o futuro da área do euro”, disse Centeno, à chegada à reunião anual do Conselho de Governadores do Mecanismo Europeu de Estabilidade, ao qual também preside, que antecede o encontro do fórum de ministros da zona euro.

Relativamente à Grécia, que espera receber hoje a ‘luz verde’ do Eurogrupo para a conclusão do seu terceiro resgate (a concretizar-se em agosto), Mário Centeno disse estar “confiante”, até porque as informações de Atenas relativamente aos compromissos assumidos pelo Governo grego no quadro da quarta e última revisão do programa de assistência são “muito positivas”.