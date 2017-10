Centeno admite que pode não integrar um próximo Governo

O ministro das Finanças não é taxativo sobre a hipótese de assumir o mesmo cargo numa próxima legislatura ganha pelo PS. Poucas horas depois da entrega do Orçamento do Estado para 2018 (OE2018), Mário Centeno disse que existe uma “limitação temporal” no desempenho dos cargos públicos e políticos.

Questionado sobre uma próxima legislatura e um convite de António Costa para se manter no cargo, o ministro das Finanças disse, em entrevista à Antena 1, que “há uma limitação de tempo nestes cargos”.

“Vejo-me nesta condição de estar como ministro das Finanças precisamente do ponto de vista da prestação deste serviço num contexto de limitação que eu acho que é muito saudável em democracia”, acrescentou o ministro.