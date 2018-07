CDU reivindica reabertura do posto dos CTT nas Madalenas e denuncia degradação do serviço em Santo António

A CDU volta a denunciar a degradação dos serviços prestados pelos CTT em Santo António. O partido diz que o encerramentos dos postos quer no caminho de Santo António como no Supermercado da Madalena prejudicou e exige a reabertura do posto dos CTT nas Madalenas.

O partido defende que a abertura de um posto dos CTT no Supermercado Continente na Madalena “não resolveu os problemas da população” mas que “minimizou o impacto do encerramento” da estação dos CTT em Santo António.

“Recentemente o posto dos CTT no Supermercado Continente da Madalena encerrou deixando uma vez mais as populações desta localidade privadas deste serviço”, alertou.