CDU pede medidas para resolver problemas habitacionais em Câmara de Lobos

A CDU apelou a que se tomassem medidas no sentido de resolver os problemas de habitação em Câmara de Lobos e acusa ainda o executivo camarário de estar mais preocupados com festas e medidas de propaganda do que em resolver este problema do município.

“As famílias de Câmara de Lobos passam hoje por dificuldades acrescidas devido à cada vez maior dificuldade no acesso ao mercado habitacional”, denunciou Alexandre Fernandes, da CDU.

Alexandre Fernandes acusa a autarquia de estar “mais preocupada com festas e medidas propagandísticas” do que com os alertas deixados pela CDU relativamente à habitação no município.