CDU lança abaixo-assinado contra encerramento do balcão da CGD do Caniço

A CDU Madeira decidiu lançar um abaixo-assinado junto da população contra o encerramento do balcão da Caixa Geral de Depósitos no Caniço.

O partido apela a uma mobilização da população no sentido de mostrarem o seu descontentamento “face à crescente degradação dos serviços prestados pela Caixa Geral de Depósitos”.

“Esta instituição, estando na esfera pública, tem o dever prioritário de salvaguardar os interesses das populações, não podendo redimensionar-se adoptando comportamentos de empresas privadas e sob a anuência do Governo da República”, defende a CDU.

Com o encerramento da agência do Caniço o concelho de Santa Cruz fica com uma única agência, alerta o partido.

“O balcão do Caniço, em particular, serve mais de metade da população deste Concelho, dado que nesta freguesia vive mais de 50% da população Santacruzense”, acrescenta.

Fica ainda a preocupação com a intenção da CGD de encerrar mais 12 balcões nas Regiões Autónomas “realidade que terá impactos no nosso arquipélago”.

“A actual política do Conselho de Administração da CGD contrasta como o que deveria ser o papel de serviço público da Caixa Geral de Depósitos”, realça. A CDU apela a uma reversão da política de encerramento de balcões da instituição bancária.