CDS/Congresso: PS nota falta de propostas e lembra governo “que mais empobreceu” o país

Foi uma reação muito crítica a assumida pela secretária-geral adjunta do PS, Ana Catarina Mendes, face às declarações de Assunção Cristas no encerramento do 27.º Congresso do CDS-PP.

No final da reunião-magna que terminou, este domingo, em Viseu, Ana Catarina Mendes disse que viu muitas preocupações, mas “nenhuma medida concreta” no Congresso do CDS-PP e defendeu que Assunção Cristas integrou o governo “que mais empobreceu” o país.

“Vemos muitas preocupações, mas não vemos nenhuma medida concreta para resolver os problemas das populações. Não podemos deixar passar aqui que a mesma Assunção Cristas que hoje se dirigiu aos congressistas e ao país pedindo mais igualdade e respeito pelas pessoas foi a mesma que fez parte de um governo que mais empobreceu o país”, afirmou.