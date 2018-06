CDS-PP pede a Pedro Calado mais respeito pela oposição

O CDS-PP pediu ao vice-presidente do Governo Regional, Pedro Calado, que tenha mais contenção e mostre maior respeito pela oposição. Em causa estão declarações do governante em que afirmava que a oposição nunca fez nada pela Madeira. O presidente dos centristas madeirenses, António Lopes da Fonseca, lembra que o PSD só governa três das 11 Câmaras Municipais da Região.

António Lopes da Fonseca refere o facto do PSD só governar três das 11 Câmaras Municipais da Madeira mostra que os sociais democratas “estão a governar mal a Região e não a oposição”.

O centrista pediu ainda explicações a Pedro Calado sobre as afirmações que fez em que dizia que “a Madeira colocou entre abril de 2015 e 2018 no mercado de trabalho 24.190 pessoas”.

“É preciso explicar estes números”, clarifica. “Se a Madeira colocou 24.190 pessoas no mercado de trabalho, isso significa que teríamos uma taxa de desemprego zero, e não é isso que se verifica, continuamos, aliás, a ser a região do país com a maior taxa de desemprego”, alerta.

Para o centrista não é possível ter colocado 24.190 pessoas em três anos no mercado de trabalho. “Não vale a pena mentir às populações”, denuncia. “Temos cerca de 17 mil pessoas no desemprego. como é que se explica que tenham colocado 24.190 pessoas no mercado do trabalho”, acrescenta.