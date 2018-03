CDS-PP de Santo António aborda sobrelotação em reunião com Sociohabitafunchal

Os vogais do CDS-PP na Assembleia de Freguesia de Santo António reuniram-se com o administrador da Sociohabitafunchal, Filipe Rebelo, onde levaram diversas preocupações relativamente aos bairros sociais da Freguesia, entre as quais a sobrelotação de apartamentos/casas.

Entre as preocupações expressas pelo CDS-PP esteve a situação dos moradores dos bairros sociais do Conjunto Habitacional da Quinta das Freiras e do Conjunto Habitacional da Quinta Falcão, e ainda o problema da sobrelotação de apartamentos/casas.

Os centristas referem que a administração da empresa clarificou que estas situações estão a ser acompanhadas por técnicos da Sociohabitafunchal, EEM, técnicos esses da área social, da de fiscalização, entre outras.