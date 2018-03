CDS: Cristas encerra congresso com interior e igualdade de género como bandeiras e aponta caminho às europeias

A presidente do CDS-PP, Assunção Cristas, encerrou este domingo o congresso do CDS, onde elegeu a demografia, o território e a inovação como áreas prioritárias de intervenção do partido, bem como a ‘bandeira’ da igualdade género e apontou baterias às eleições para o Parlamento Europeu, em 2019.

No discurso de encerramento do 27.º Congresso do CDS-PP, em Lamego, no distrito de Viseu, uma localização para sinalizar a importância de respostas à interioridade, Assunção Cristas destacou, na área do território, a ideia de um “estatuto fiscal para o interior” e insistiu na criação de “melhores condições regulatórias”.

“O interior da nossa visão não se desenvolve com mais políticos, mais entidades, mais institutos, mais burocracia! O interior desenvolve-se fazendo dele uma zona franca regulatória, o sítio da Europa onde mais facilmente se pode testar uma ideia, o local privilegiado para crescer e fazer crescer”, defendeu.