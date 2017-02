Cavaco Silva: “Passos Coelho era pontual. José Sócrates nem tanto”

Cavaco Silva havia confessado, dez meses antes de terminar o segundo mandato enquanto Presidente da República, que só escreveria as suas memórias após o dia 9 de março de 2016, quando abandonou efetivamente o cargo. Assim foi.

A menos de um mês de completar um ano desde que abandonou a presidência da República, o ex-chefe de Estado lança, na próxima semana, o livro “Quinta-feira e Outros Dias”. A obra, com cerca de 500 páginas, conta episódios das reuniões de quinta-feira no Palácio de Belém e pormenores sobre conversas com os antigos primeiros-ministros.

“Tendo mantido até agora reservada parte importante da minha ação como Presidente da República, convicto de que essa era a melhor forma de defender o superior interesse nacional – e nunca tendo ocorrido fugas de informação para a comunicação social sobre o que se passou nos meus encontros com o Primeiro-Ministro e outros membros do Governo –, entendo que é altura de completar a prestação de contas aos Portugueses dando público testemunho de componentes relevantes da minha magistratura que são, em larga medida, desconhecidos dos cidadãos.”, pode ler-se na apresentação do livro.