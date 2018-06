Católica atribui doutoramento Honoris Causa ao Cardeal Seán O’Malley

A Universidade Católica Portuguesa (UCP) vai atribuir o título de Doutor Honoris Causa ao Cardeal Seàn O’Malley em cerimónia a realizar em Lisboa na próxima sexta-feira. A atribuição do título “constitui um reconhecimento pelo apoio à comunidade portuguesa nos Estados Unidos, bem como do apoio da Diocese de Bostons à Universidade Católica Portuguesa”, refere a instituição, em comunicado.

O título será atribuído por proposta da Faculdade de Teologia da UCP, e o padrinho do doutoramento do Cardeal Seàn O’Malley será Armindo dos Santos Vaz, professor catedrático jubilado da mesma faculdade.

O Cardeal O’Malley é membro de várias congregações e conselhos da Santa Sé. Integra também o chamado ‘G9’, “o grupo restrito de cardeais que o Papa escolheu para pensarem com ele as reformas da cúria romana e das instituições da Igreja”, refere ainda o comunicado.

Um dos seus livros, ‘Anel e sandálias’, está traduzido em português. Em 1985 foi agraciado com a comenda da Ordem do Infante D. Henrique “em reconhecimento pelo notável trabalho junto da comunidade luso-americana”.

O lema das suas armas cardinalícias é ‘Quodcumque dixerit facite’ (Fazei tudo o que Ele vos disser). Em 2016 foi condecorado com a Grã-Cruz da Ordem do Infante D. Henrique pelo Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, “por serviços prestados às comunidades portuguesas nos Estados Unidos, nomeadamente em Washington e depois em Fall River, bem como no apoio da Diocese de Boston à Universidade Católica Portuguesa”.

O’Malley nasceu em Lakewood, no Estado de Ohio, em 1944, no seio de uma família católica de ascendência irlandesa. Ingressou na Ordem dos Frades Menores Capuchinhos, onde fez os primeiros votos em 1965. Formou-se primeiro em Teologia e prosseguiu depois com um mestrado em Educação, escolhendo para campo do seu doutoramento a literatura espanhola e portuguesa. Foi ordenado presbítero em 1970. Lecionou de 1969 a 1973 na Catholic University of America.

Em 1973 ficou responsável pastoral pela comunidade latina na grande área de Washington D.C., junto de quem desenvolveu atividades eclesial, social, promovendo a assistência médica, dando apoio legal aos imigrantes, etc. Cinco anos depois, o Cardeal de Washington nomeou-o vigário episcopal para a comunidade portuguesa e Diretor do Serviço arquidiocesano da Pastoral Social. Foi nomeado bispo pelo Papa João Paulo II em 1984. Exerce, primeiramente como bispo coadjutor e depois como residencial, na Diocese de São Tomás, nas Virgin Islands.

Vem depois pastorear, por uma década (1992-2002) a Diocese de Fall River, território da comunidade portuguesa em Massachusetts. Os portugueses de Fall River recebem-no como o bispo americano que fala a língua deles e ama a sua cultura. Nessa época, D. Seán O’Malley torna-se membro da direção da Associação para o Desenvolvimento da Universidade Católica Portuguesa (ADCUP), veículo que muito contribuiu para o apoio à Universidade Católica, e que teve à sua frente, na parte norte-americana, o Cardeal Medeiros, então arcebispo de Boston.

Em 2002 foi deslocado como bispo de Palm Beach, na Flórida, mas logo no ano seguinte volta ao estado de Massachusetts, pois é nomeado arcebispo metropolita de Boston. Foi considerado um dos possíveis sucessores do Papa Bento XVI. Desde então, o Para Francisco tem requisitado os seus serviços em diversas ocasiões.