Catalunha quer tanto a autonomia que está a criar um Estado independente… na Internet

A Generalitat não se contenta com a (suspensa) declaração de independência e prepara um Estado independente na Internet. O governo catalão está a trabalhar no sonho independentista digital há dois anos e conta com o apoio do Estónia para substituir o Estado espanhol por uma administração totalmente online.

As metas constam do documento de “Bases para a Transformação Digital das Administrações Públicas Catalãs”, do Consórcio Administração da Catalunha, a que o jornal espanhol El País teve acesso.

“Há um ano e meio atrás vi que era necessário pensar e dar um passo adiante, então reuni um grupo de especialistas para criar o Grupo de Administração Digital da Nação. Encontrámo-nos três vezes. E fruto deste documento foi promovido o chamado Pacto Nacional para a Sociedade Digital, que também agreg conselhos municipais”, disse ao diário Manel Sanromà, líder do consórcio e responsável pela iniciativa.