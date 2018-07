Casinos de Macau aumentam receitas em 12,5%

Em junho as receitas atingiram os 2,4 mil milhões de euros. as receitas acumuladas até está altura do ano representa um aumento de 18,9% face ao período homólogo.

Os casinos de Macau aumentaram as receitas em junho em 12,5% para os 2,4 mil milhões de euros. Em junho do ano passado, as receitas dos casinos tinham sido de 19,994 mil milhões de patacas, indicaram dados oficiais. Em maio, as receitas dos casinos foram de 25,489 mil milhões de patacas, de acordo com a Direção de Inspeção e Coordenação de Jogos (DICJ). As receitas brutas acumuladas nos seis primeiros meses do ano totalizaram 150,217 mil milhões de patacas (cerca de 15,9 mil milhões de euros), o que representa um aumento de 18,9% em relação a igual período do ano anterior. A indústria de jogo, principal pilar da economia da Região Administrativa Especial de Macau da República Popular da China, começou a recuperar em agosto de 2016, de um ciclo de 26 meses consecutivos de quedas anuais homólogas das receitas. As receitas dos casinos de Macau vinham a cair há três anos consecutivos: -3,3%, em 2016, -34,3% em 2015 e -2,6% em 2014. Capital mundial do jogo, Macau é o único local na China onde o jogo em casino é legal.