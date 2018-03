Carros vendidos a partir de 31 de março já podem ligar para o 112

O sistema eCall passará a ser obrigatório em todos os carros novos produzidos na UE a 31 de março de 2018. Este sistema engloba a chamada de urgência e a assistência geolocalizada, permitindo o envio imediato dos serviços de emergência ou de assistência técnica para o local onde tenha ocorrido um acidente, ou um incidente mecânico, ganhando tempo que pode ser crítico nos casos mais dramáticos.

O sistema eCall ativa-se em caso de indisposição do condutor, acidente ou avaria mecânica. Ao ativar o botão «SOS», o veículo é de imediato colocado eletronicamente em contacto com uma plataforma de assistência, onde um operador telefónico fala com o condutor e, levando em conta dados como a localização da viatura e a gravidade dos feridos, ele avisa imediatamente os serviços de emergência competentes. A chamada de urgência também é ativada de forma automática se os airbags dispararem. Caso não haja resposta por parte dos ocupantes do veículo, a plataforma de assistência alerta de imediato os serviços de urgência (112).

O Grupo PSA oferece esta tecnologia há 14 anos e declara que atualmente circulam perto de dois milhões de veículos das marcas Peugeot, Citroën e DS Automobiles com sistema de chamada de emergência nas estradas europeias, mais de 25 mil dos quais em Portugal. Entre 2014 e 2016 houve 1863 pedidos de socorro em Portugal gerados a partir de veículos do Grupo PSA. O serviço eCall (sistema de chamada de emergência) do construtor francês permitiu ainda transferir 111 destes alertas (6%) para os serviços de emergência nacionais.