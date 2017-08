Carros elétricos estacionados dão 1300 euros aos seus proprietários na Dinamarca

Os proprietários de veículos elétricos na Europa estão a arrecadar cerca de 1.300 euros por ano apenas a estacionar o seu carro e a fornecer o excesso de energia de volta à rede elétrica devido a testes da Nissan e da Enel, anunciou à Bloomberg um dos responsáveis da fabricante japonesa.

A Nissan realizou testes com mais de 100 carros em toda a Europa, mas só na Dinamarca é que os fãs dos elétricos foram capazes de ganhar dinheiro ao fornecer o excesso de energia à rede elétrica, de onde veio inicialmente. A agência refere que os proprietários conseguiram cerca de 1.300 euros anuais, consoante explicou um porta-voz em entrevista.

“Se deslumbrantemente inserir no mercado uma grande quantidade de carros elétricos sem qualquer visibilidade ou controlo sobre a sua influência da rede elétrica, pode estar a criar novos problemas”, afirmou à Bloomberg Francisco Carranza, diretor de serviços de energia da Nissan Europa. As firmas analisaram de que forma é que as baterias dos carros elétricos podem ajudar a equilibrar a oferta e a procura e criar um novo fluxo de receita para aqueles que os têm.