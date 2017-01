Carnaval não será feriado. PS e direita chumbam proposta no Parlamento

O decreto-lei proposto pelo PAN e pelo PEV que consagrava o Carnaval como feriado nacional obrigatório foi reprovado esta quinta-feira à tarde pelo PS, PSD e CDS, como já havia sido antecipado pelos partidos.

Além desta proposta, foi chumbado também o projeto de resolução dos sociais-democratas, que propunha que se juntassem os feriados obrigatórios de terça e quinta-feira ao fim-de-semana imediato, de forma a evitar pontes. O diploma foi chumbado, com votos contra da esquerda e do PAN, e com a abstenção do CDS.

A proposta de lei do Governo sobre o novo regime da valorização profissional dos trabalhadores em funções públicas foi aprovado esta tarde pela esquerda, com votos conta do PSD e CDS, e vai agora ser discutido na especialidade.