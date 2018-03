Carlos Pereira defende análise à lei das comunicações eletrónicas

O deputado na Assembleia da República, Carlos Pereira, vai liderar um grupo do PS que vai estudar possíveis mudanças nas comunicações eletrónicas. O grupo parlamentar dos socialistas vai promover uma série de reuniões com entidades ligadas a este setor para discutir entre outros assuntos as cláusulas de fidelização.

O grupo parlamentar do PS vai reunir-se amanhã com a DECO – Associação Portuguesa para a Defesa do Consumidor num conjunto de iniciativas do partido que inclui várias audições a entidades ligadas ao setor das comunicações eletrónicas. Nesse âmbito é realizada uma reunião na quarta-feira com a Associação dos Operadores de Telecomunicações (APRITEL).

Nesta reunião vai ser discutida possíveis alterações quanto às fidelizações dos clientes às operadoras.