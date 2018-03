Carlos Pereira acusa Governo Regional de não ter posição estratégica sobre quadro comunitário

O deputado do PS na Assembleia Legislativa da República reúne-se com a Câmara do Comércio e Indústria do Funchal (ACIF) na terça-feira para discutir os fundos comunitários.

O deputado do PS na Assembleia da República, Carlos Pereira, acusou esta sexta-feira o Governo Regional de não ter uma posição estratégica sobre o quadro comunitário de apoio após 2020. O socialista diz que esta postura já custou 1000 milhões de euros, no passado, à Região Autónoma. “Temos declarações avulsas, mas não há uma posição estratégica”, diz Carlos Pereira sobre a estratégia do Governo Regional relativamente ao quadro comunitário. Carlos Pereira diz que no passado esta postura já custou à Madeira 1000 milhões de euros em fundos. Continuar a ler O deputado socialista defende que deveria existir uma comissão eventual de acompanhamento para o próximo quadro financeiro comunitário na Região Autónoma semelhante à que já existe em Lisboa. Carlos Pereira realça que a Madeira não deve ficar à margem desta discussão e o seu contributo deve ser dado de forma “séria a avalizada”. O deputado do PS na Assembleia da República vai reunir-se com a Câmara do Comércio e Indústria do Funchal (ACIF), na próxima terça-feira, para abordar os fundos comunitários.