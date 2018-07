Capacidade de financiamento da economia foi de 1,4% até março

De acordo com o Banco de Portugal, no ano acabado no 1º trimestre de 2018, a capacidade de financiamento da economia portuguesa foi de 1,4% do PIB.

Segundo os dados do regulador trabalhados pelo Gabinete de Estudos Económicos do Ministério da Economia, a capacidade de financiamento da economia refletiu a poupança financeira das sociedades financeiras e dos particulares, respectivamente de 2,0% e 1,4% do PIB.

Esta poupança foi mais do que suficiente para satisfazer as necessidades de financiamento das sociedades não financeiras e das administrações públicas, que atingiram, respectivamente, 1,4% e 0,7% do PIB.