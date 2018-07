Cantinas escolares concessionadas passaram no exame com média de “bom”

As cantinas e refeitórios escolares concessionados a privados têm uma avaliação média de “bom” em termos gerais, indica um relatório do Ministério da Educação, segundo o qual a opção por refeições vegetarianas é pouco expressiva.

O relatório com a avaliação do funcionamento das cantinas e refeitórios refere que foram registadas no período da avaliação, entre setembro de 2017 e maio deste ano, 854 reclamações, num universo de mais de 26 milhões de refeições servidas nas escolas públicas das regiões Norte, Centro, Lisboa e Vale do Tejo e Alentejo. O Algarve não tem refeitórios concessionados.

No documento, publicado na página da Direção-Geral dos Estabelecimentos Escolares, explica-se que para implementar o Plano Integrado de Controlo da Qualidade e Quantidade das Refeições Servidas nos Estabelecimentos Públicos de Ensino foram criadas equipas regionais de fiscalização, que pediram às empresas a correção de irregularidades, concluindo-se que tal resultou na “melhoria do serviço de refeições”.