Candidato do PSD no Porto Moniz promete recuperar acesso antigo a São Vicente

A candidatura do PSD no Porto Moniz promete recuperar o antigo caminho que ligava os concelhos do Porto Moniz e São Vicente.

Rui Nélson, candidato social-democrata à Câmara Municipal do Porto Moniz, esteve, este domingo, na Ribeira Funda, Seixal, num dos troços deste caminho, altura em que considerou ser importante a sua reconstrução para efeitos de dinamização da economia local.

“Quem nos visita vem à procura de natureza e de caminhos pedonais. Nós queremos ligar este percurso pedonal aos centros das freguesias, onde a cultura e as tradições serão associadas a este caminho que fará ligação a todas as freguesias”, explicou o candidato.