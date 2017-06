Camisola do FC Barcelona proibida na Arábia Saudita

Usar a camisola da equipa do Barcelona na Arábia Saudita pode sair caro, mais precisamente 135 mil euros de multa e até 15 anos de prisão ‘de caro’, noticia hoje o Daily Mail.

A ligação da equipa catalã com o Qatar está na origem desta proibição, que nasce das tensões na região do Golfo. Por ter o logótipo da companhia aérea do Qatar, a Arábia Saudita decidiu banir a camisola e boicotar a companhia aérea e clube.

A proibição ocorre no meio da disputa diplomática, com a Arábia Saudita e aliados de ‘relações cortadas’ com o Qatar pelo último estar alegadamente ligado a organizações terroristas. Agora, os fãs do Neymar e do Messi que vivam nas regiões em questão estão proibidos de vestir a camisola dos craques.